WindTre down in tutta Italia: cosa sta succedendo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi pomeriggio tutta Italia è in "Wind down". La rete della compagnia telefonica ha smesso di funzionare su tutta la Penisola, non permettendo nessuna chiamata né in entrata né in uscita. Sono migliaia le segnalazioni degli utenti sul sito downDetector, specializzato nella rilevazione dei malfunzionamenti dei servizi. WindTre down in tutta Italia: i problemi alla rete Il guasto avrebbe avuto inizio intorno alle 16 di oggi, mercoledì 3 febbraio, e non sembra ancora essere stati risolti. Moltissimi abbondati WindTre stanno lamentando problemi alla linea telefonica, ma i disservizi riguardano anche la rete internet. Secondo i grafici di downDetector, si registra tuttora un picco di segnalazioni con oltre ...

