VIDEO ATP Cup 2021 | Berrettini-Monfils 6-4 6-2 | highlights e sintesi Italia in semifinale!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)ATP CUPVince l’nell’ATP Cupdi tennis: gli azzurri superano per 2-0 sulla Francia dopo il secondo singolare della seconda giornata del Girone C e volano in semifinale. Matteo, infatti, supera Gaelimponendosi per 6-4 6-2 in un’ora e mezza. Questi i colpi più belli del match. Foto: LaPresse