USA, calo inatteso delle scorte di petrolio settimanali (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Calano le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana, contro le aspettative degli analisti che prevedevano una salita. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 29 gennaio 2021, sono scesi di circa 1 milione a 475,7 MBG, contro attese per un aumento di 0,4 milioni.Gli stock di distillati hanno registrato una variazione nulla a 162,8 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 4,5 milioni a quota 252,2 MBG. Le riserve strategiche di petrolio sono invariate a 638,1 MBG. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Calano ledi greggio in USA nell’ultima settimana, contro le aspettative degli analisti che prevedevano una salita. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 29 gennaio 2021, sono scesi di circa 1 milione a 475,7 MBG, contro attese per un aumento di 0,4 milioni.Gli stock di distillati hanno registrato una variazione nulla a 162,8 MBG, mentre ledi benzine hanno registrato un aumento di 4,5 milioni a quota 252,2 MBG. Le riserve strategiche disono invariate a 638,1 MBG.

InvestingItalia : Greggio ai massimi di 11 mesi dopo calo scorte Usa - - AlbanoNicola : @Giavas74 @LoreCh__ @sbonaccini @PierluigiBattis Io sto ai dati. Ai fatti. Non alle chiacchiere. Gli USA hanno avut… - Banca_MPS : Sui mercati torna il #riskon a causa delle incertezze sulle vaccinazioni e il piano di stimoli #USA. Inizio settima… - Nonnepossopi1 : RT @MilanoFinanza: L'Europa va verso un nuovo calo del pil a inizio 2021, ma i mercati salgono in scia ai future Usa - MilanoFinanza : L'Europa va verso un nuovo calo del pil a inizio 2021, ma i mercati salgono in scia ai future Usa… -

Ultime Notizie dalla rete : USA calo USA, ISM non manifatturiero gennaio sale a 58,7 punti

Il dato è superiore anche alle attese del mercato che erano per un calo a 56,8 punti. Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di ...

Covid: Usa, casi e ricoverati ancora in calo, ma ieri morte oltre 3.300 persone

Continuano a diminuire il numero di nuovi casi e di ricoverati per Covid - 19 negli Stati Uniti, mentre e' stato registrato un brusco aumento di quello dei morti. Ieri, registrati poco piu' di 110.000 ...

USA, calo inatteso delle scorte di petrolio settimanali Borsa Italiana USA, ISM non manifatturiero gennaio sale a 58,7 punti

(Teleborsa) - Si rafforza il settore terziario americano, secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti elle aziende dei servizi. Nel mese di gennaio, l'I ...

Usa: DoE, scorte settimanali petrolio -0,994 mln barili, stime -0,3 mln (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 03 feb - La scorsa settimana, le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono nettamente diminuite piu' ...

Il dato è superiore anche alle attese del mercato che erano per una 56,8 punti. Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di ...Continuano a diminuire il numero di nuovi casi e di ricoverati per Covid - 19 negli Stati Uniti, mentre e' stato registrato un brusco aumento di quello dei morti. Ieri, registrati poco piu' di 110.000 ...(Teleborsa) - Si rafforza il settore terziario americano, secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti elle aziende dei servizi. Nel mese di gennaio, l'I ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 03 feb - La scorsa settimana, le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono nettamente diminuite piu' ...