“Un terribile incidente”. GF Vip, il lutto di Dayane Mello: chi era il fratello Lucas, morto a soli 27 anni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) terribile lutto per Dayane Mello, la prima finalista della quinta edizione del Grande fratello Vip. Lucas Mello, il fratello della showgirl brasiliana, è morto a 27 anni. A dare la notizia l’altro fratello di Dayane: “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello – ha scritto Juliano – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”. Questo il messaggio postato su Instagram. Sul profilo Instagram di Dayane è ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021)per, la prima finalista della quinta edizione del GrandeVip., ildella showgirl brasiliana, èa 27. A dare la notizia l’altrodi: “Oggi io e la mia famiglia siamo in, per la perdita prematura di mio– ha scritto Juliano – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”. Questo il messaggio postato su Instagram. Sul profilo Instagram diè ...

casiftangeles : @bradleysbitch Stanotte il fratello minore di Dayane è morto in un terribile incidente stradale - Gazzettino : Addio a mamma Viviana, morta a 7 anni dal terribile incidente - princigallomich : LESINA – TERRIBILE INCIDENTE SULLA SS. 16. IN GRAVI CONDIZIONI UOMO DI SAN SEVERO - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @NapoliToday: #Incidentistradali Terribile incidente sulla Tangenziale, paura per una famiglia - AstolfiPrice82 : RT @SkySportF1: Il più brutto incidente degli ultimi 20 anni in #Formula1? Tutte le inquadrature del terribile botto di Romain #Grosjean al… -

Ultime Notizie dalla rete : terribile incidente Dayane Mello: svelata la causa della morte del fratello minore

Dayane Mello è stata colpita nelle ultime ore da un terribile lutto: è scomparso il fratello minore Lucas. Il ragazzo aveva solo 27 anni. Svelata la ...decesso sarebbe arrivato dopo un grave incidente ...

Dayane Mello ha appreso della morte del fratello Lucas, poi la decisione se lasciare il Gf Vip

... ha appreso del decesso del fratello minore appena 27enne a causa di un incidente stradale avvenuto ...aveva 26 anni ed era il fratello più piccolo Uscita dalla casa di Cinecittà e appresa la terribile ...

Terribile incidente a Casteldaccia, un morto e sei feriti sull'autostrada Palermo-Catania Giornale di Sicilia Dayane Mello: svelata la causa della morte del fratello minore

Dayane Mello è stata colpita nelle ultime ore da un terribile lutto: è scomparso il fratello minore Lucas. Il ragazzo aveva solo 27 anni. Svelata la causa della morte, secondo quanto scrive il brasili ...

Cause morte fratello Dayane: le reazioni della Casa, Mello resta al GF Vip

Una notizia terribile proveniente dal Brasile ha sconvolto la Casa del GF Vip, in particolare Dayane Mello: la modella ha saputo nelle scorse ore della tragica morte del fratello Lucas Mello. Il ragaz ...

Dayane Mello è stata colpita nelle ultime ore da unlutto: è scomparso il fratello minore Lucas. Il ragazzo aveva solo 27 anni. Svelata la ...decesso sarebbe arrivato dopo un grave...... ha appreso del decesso del fratello minore appena 27enne a causa di unstradale avvenuto ...aveva 26 anni ed era il fratello più piccolo Uscita dalla casa di Cinecittà e appresa la...Dayane Mello è stata colpita nelle ultime ore da un terribile lutto: è scomparso il fratello minore Lucas. Il ragazzo aveva solo 27 anni. Svelata la causa della morte, secondo quanto scrive il brasili ...Una notizia terribile proveniente dal Brasile ha sconvolto la Casa del GF Vip, in particolare Dayane Mello: la modella ha saputo nelle scorse ore della tragica morte del fratello Lucas Mello. Il ragaz ...