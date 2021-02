Toti: “Esecutivo Draghi mi piacerebbe moltissimo. Opzione voto poco percorribile” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) GENOVA – “Un governo non tecnico, ma di alto profilo politico mi piacerebbe moltissimo, sarebbe un modello tedesco di grande maturità per la classe politica italiana. Dopodiché, non so se è l’idea di Draghi, se sarà il mandato di Mattarella e se i leader politici daranno disponibilità”. Così il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti, a “L’aria che tira” su La7. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) GENOVA – “Un governo non tecnico, ma di alto profilo politico mi piacerebbe moltissimo, sarebbe un modello tedesco di grande maturità per la classe politica italiana. Dopodiché, non so se è l’idea di Draghi, se sarà il mandato di Mattarella e se i leader politici daranno disponibilità”. Così il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti, a “L’aria che tira” su La7.

