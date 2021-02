Tiago Pinto: “Rinnovo di Pellegrini e Mkhitaryan? Non ci saranno problemi” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel corso della conferenza stampa in casa Roma, il ds dei capitolini, Tiago Pinto, oltre a parlare della situazione Dzeko (qui per leggere), il portoghese ha parlato anche sul Rinnovo di Pellegrini, del bilancio sul mercato e di tanto altro. Queste le sue parole: “Rinnovo Pellegrini? Tengo a ricordare che è stato l’unico calciatore del quale ho parlato individualmente nel corso della mia prima conferenza stampa. Tutti nel club, da Dan e Ryan a me e il mister, riteniamo che rappresenti i valori del nostro progetto: un giocatore giovane, forte, dal grande futuro e con un grande attaccamento al club. Al tempo stesso è un team worker, dedito al lavoro. Siamo ottimisti, a breve ci rivedremo con il suo agente. Contiamo di risolvere tutto”. Bilancio di mercato: “Sono una persona ambiziosa ed ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel corso della conferenza stampa in casa Roma, il ds dei capitolini,, oltre a parlare della situazione Dzeko (qui per leggere), il portoghese ha parlato anche suldi, del bilancio sul mercato e di tanto altro. Queste le sue parole: “? Tengo a ricordare che è stato l’unico calciatore del quale ho parlato individualmente nel corso della mia prima conferenza stampa. Tutti nel club, da Dan e Ryan a me e il mister, riteniamo che rappresenti i valori del nostro progetto: un giocatore giovane, forte, dal grande futuro e con un grande attaccamento al club. Al tempo stesso è un team worker, dedito al lavoro. Siamo ottimisti, a breve ci rivedremo con il suo agente. Contiamo di risolvere tutto”. Bilancio di mercato: “Sono una persona ambiziosa ed ...

