"Ti sei svegliato? Non conti nulla". Franceschini, appello disperato al M5s: Borghi lo umilia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Veniva indicato come possibile nuove premier giallorosso al posto di Giuseppe Conte. Ma niente da fare. Viene tutt'ora indicato come possibile prossimo presidente della Repubblica: di possibilità ce ne erano poche, ora sono ancor meno. Il protagonista? Dario Franceschini. E il piddino, ora, fa il punto politico in un'intervista all'Huffington Post, dove in primis fa il punto sulle prime parole di Mario Draghi da premier incaricato: "Parole che confermano la sua storia, sia in termini di convinto europeismo sia sotto il profilo del rispetto della democrazia parlamentare e dei partiti. E questo è molto importante perché non ci sarebbe nulla di peggio che una contrapposizione tra tecnici e politici. Ovvero di tecnici che arrivano a salvare il paese perché la politica ha fallito", spiega Fraceschini. Si passa poi alle parole di Beppe Grillo, che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Veniva indicato come possibile nuove premier giallorosso al posto di Giuseppe Conte. Ma niente da fare. Viene tutt'ora indicato come possibile prossimo presidente della Repubblica: di possibilità ce ne erano poche, ora sono ancor meno. Il protagonista? Dario. E il piddino, ora, fa il punto politico in un'intervista all'Huffington Post, dove in primis fa il punto sulle prime parole di Mario Draghi da premier incaricato: "Parole che confermano la sua storia, sia in termini di convinto europeismo sia sotto il profilo del rispetto della democrazia parlamentare e dei partiti. E questo è molto importante perché non ci sarebbedi peggio che una contrapposizione tra tecnici e politici. Ovvero di tecnici che arrivano a salvare il paese perché la politica ha fallito", spiega Fraceschini. Si passa poi alle parole di Beppe Grillo, che ha ...

SergioMaggi5 : @Paoloundici @LucaBizzarri Certo.... poi te sei svegliato. - 1oui0cestmoi1 : Come ti sei svegliato? - #Draghi - #Renzi - #Salvini - #Conte - elisabettadovi2 : RT @Theskeptical_: @matteorenzi Ora ti sei accorto del motivo per cui Salvini fece cadere il governo? Ti sei svegliato e hai compreso che i… - anitatr147 : Sono ad aspettare i fragman ma non solo uno ma ben 4. Ramo fatti vivo please Cukur dove sei finito??? ?????? Marasli p… - hernanvdez : @psi0_ @ilkalulu ti sei svegliato e si sono tagliati da soli -