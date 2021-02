Telefonia mobile, rete in tilt. Principali problemi su WindTre (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Telefonia mobile in tilt nelle prime ore della serata di oggi (3 febbraio 2021) per la maggior parte dei clienti italiani. I problemi più consistenti si sono registrati pe ri clienti WindTre ma in molti... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 3 febbraio 2021)innelle prime ore della serata di oggi (3 febbraio 2021) per la maggior parte dei clienti italiani. Ipiù consistenti si sono registrati pe ri clientima in molti...

Incendio al ripetitore Tv di Molassana, ipotesi attentato anarchico

I vigili del fuoco sono accorsi ed hanno domato le fiamme prima che potessero arrivare ad un impianto di telefonia mobile che, secondo alcune ipotesi investigative sarebbe il vero obiettivo dell'...

ore 20:25: a circa due ore dall’inizio dei disservizi le segnalazioni di problemi sono nettamente diminuite per tutti gli operatori, tranne che per Wind. Piccoli problemi localizzati alle reti di ques ...

Blocco totale: nel pomeriggio di oggi linee telefoniche italiane off-line

Stampa. Problemi nell’effettuare telefonate con Wind, Tre, Tim, Vodafone ed Iliad. Come confermato dal portale specializzato DownDetector, i problemi riguardano la maggior parte degli operatori telefo ...

