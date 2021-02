Roma, Dzeko ha perso la fascia: l’annuncio di Pinto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tiago Pinto, nel corso di una conferenza stampa, annuncia che Edin Dzeko non sarà più il capitano della Roma. Si tratta, invece, per il rinnovo di Pellegrini Un fiume in piena Tiago Pinto nel corso della conferenza stampa tanto attesa in casa Roma, che ha sancito la fine dell’era Dzeko come capitano giallorosso. Il general Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tiago, nel corso di una conferenza stampa, annuncia che Edinnon sarà più il capitano della. Si tratta, invece, per il rinnovo di Pellegrini Un fiume in piena Tiagonel corso della conferenza stampa tanto attesa in casa, che ha sancito la fine dell’eracome capitano giallorosso. Il general Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

