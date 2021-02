Ribery al Monza, se andremo in A ci penseremo. Lo afferma Galliani (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Adriano Galliani, commenta le indiscrezioni riguardanti il possibile arrivo del francese nel club brianzolo, matricola ambiziosa di Serie B che punta apertamente alla A Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Adriano, commenta le indiscrezioni riguardanti il possibile arrivo del francese nel club brianzolo, matricola ambiziosa di Serie B che punta apertamente alla A

TuttoMercatoWeb : Galliani: 'Ribery al Monza? Ci penseremo solo in caso di Serie A' - siciliafeed : Galliani: ‘Ribery al Monza? Ci penseremo solo in A’ - TUTTOB1 : Monza-Ribery, tentativi di Boateng per gennaio: il retroscena - AnsaRomaLazio : Galliani: 'Ribery al Monza? Ci penseremo solo in A'. 'Non capisco polemiche intorno alla Roma: lotta per Champions'… - FirenzePost : Ribery al Monza, se andremo in A ci penseremo. Lo afferma Galliani -