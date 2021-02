Pisa | acquisti mirati per raggiungere i playoff

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La sessione invernale di calciomercato delè finita. Solo treper i nerazzurri, mae che sulla carta possono dare tanto a D’Angelo. Guardando il bilancio, ilha finito senza dubbio in positivo, ma bisogna lasciar parlare il campo per sapere se questo mercato sia stato buono o meno. Grande ritorno alCome detto, treper D’Angelo, tra i quali un grande ritorno tra i pali: Stefano Gori, dopo 6 mesi in prestito alla Juventus, torna finalmente aa titolo temporaneo per difendere la porta nerazzurra: lo scorso anno ha dato tanta sicurezza tra i pali, e questo ritorno sarà importante per la squadra (considerando anche che ilè tra le peggiori difese della Serie B). In entrata vediamo anche Davide ...