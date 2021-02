Mattarella conferisce incarico a Draghi | “Accetto con riserva | sono fiducioso”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha conferito l’di formare il nuovo governo a Mario, che, come da prassi, ha accettato con. Un’ora di colloquio al Quirinale tra il Capo dello Stato e l’ex capo della Bce, poi le dichiarazioni: “Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare, è un momento difficile. Il presidente ha ricordato la drammatica crisi sanitaria con i suoi gravi effetti sulle vite delle persone e sulle società, la consapevolezza dell’energia richiede risposte. E’ con questa speranza e con questo impegno che rispondo all’appello del presidente della Repubblica: vincere la pandemia, rilanciare il paese, completare la campagna vaccinalele sfide che ci attendono. Abbiamo l’opportunità di fare molto per il nostro ...