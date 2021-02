Lutto per Dayane Mello: morto il fratello 27enne (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Terribile notizia per la prima finalista del Grande fratello Vip, Dayane Mello. Sarà un dramma dover comunicare alla Mello del terribile Lutto che ha colpito lei e la sua famiglia che quest’oggi si stringe nel dolore per la morte di Lucas, il fratello minore della modella brasiliana. Lutto per Dayane Mello: morto il fratello Lucas La notizia è stata in questo momento anche confermata sul profilo Instagram di Dayane Mello, gestito dal suo Staff da quando la modella è entrata all’interno del Grande fratello Vip, che sarà presto avvertita della terribile notizia che riguarda il suo fratello minore Lucas, scomparso alla sola età di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Terribile notizia per la prima finalista del GrandeVip,. Sarà un dramma dover comunicare alladel terribileche ha colpito lei e la sua famiglia che quest’oggi si stringe nel dolore per la morte di Lucas, ilminore della modella brasiliana.perilLucas La notizia è stata in questo momento anche confermata sul profilo Instagram di, gestito dal suo Staff da quando la modella è entrata all’interno del GrandeVip, che sarà presto avvertita della terribile notizia che riguarda il suominore Lucas, scomparso alla sola età di ...

