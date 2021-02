“L’eredità” | alto tradimento di Massimo Cannoletta

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)del campionissimo de “: entrerà in pianta stabile nel cast di “Oggi è un altro giorno” E’ diventato popolarissimo per aver sbancato ““, il game show del preserale di Rai 1 leader nella sua fascia d’ascolto e non solo, indovinando in ben 8 occasioni, record della trasmissione, la parola segreta all’ultimo L'articolo Curiosauro.