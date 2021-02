Latina, ragazza 21enne pestata con calci, pugni e un manganello dal padrone di casa: era in ritardo col pagamento dell’affitto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non era riuscita a pagare alcune rate dell’affitto della casa dove viveva, così il proprietario, con l’aiuto della moglie, l’ha sequestrata e pestata con calci, pugni e anche manganellate. Vittima dell’aggressione è una ragazza appena 21enne che vive in una palazzina nella provincia di Latina. La giovane nel weekend stava dormendo quando i due coniugi, lui di 66 anni e lei di 61, hanno fatto irruzione nell’appartamento cogliendola di sorpresa. La donna ha subito preso possesso del cellulare della ragazza, impedendole così di chiedere aiuto, mentre il marito l’ha afferrata per i capelli e l’ha trascinata fuori dalla casa. È a questo punto che ha iniziato a pestarla anche usando un manganello, mentre la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non era riuscita a pagare alcune ratedelladove viveva, così il proprietario, con l’aiuto della moglie, l’ha sequestrata econe anche manganellate. Vittima dell’aggressione è unaappenache vive in una palazzina nella provincia di. La giovane nel weekend stava dormendo quando i due coniugi, lui di 66 anni e lei di 61, hanno fatto irruzione nell’appartamento cogliendola di sorpresa. La donna ha subito preso possesso del cellulare della, impedendole così di chiedere aiuto, mentre il marito l’ha afferrata per i capelli e l’ha trascinata fuori dalla. È a questo punto che ha iniziato a pestarla anche usando un, mentre la ...

Noovyis : (Latina, ragazza 21enne pestata con calci, pugni e un manganello dal padrone di casa: era in ritardo col pagamento… - nicolaebasta : RT @MannaiaStorta: Ragazza di 21 anni non paga l'affitto e i proprietari di casa irrompe, la manganella e la trascina fuori casa per i cape… - Ale_CNCC : RT @MannaiaStorta: Ragazza di 21 anni non paga l'affitto e i proprietari di casa irrompe, la manganella e la trascina fuori casa per i cape… - lpha_bloke : RT @MannaiaStorta: Ragazza di 21 anni non paga l'affitto e i proprietari di casa irrompe, la manganella e la trascina fuori casa per i cape… - politicadonna : RT @MannaiaStorta: Ragazza di 21 anni non paga l'affitto e i proprietari di casa irrompe, la manganella e la trascina fuori casa per i cape… -