Klose | “Rangnick-Milan? Non so cosa c’è stato | ma Pioli è bravo Può vincere lo scudetto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio e del Bayern Monaco, oltre che della Nazionale tedesca, ha parlato di diversi temi, tra questi del Milan e di Rangnick e dell'ex allenatore, Pioli. Queste le sue parole: "Non so se fra il Milan e Rangnick ci sia effettivamente stato qualcosa. Io posso dire che Pioli è molto bravo: è onesto, è umano, è completo. Migliora i giocatori. Ha semplicemente bisogno di tempo. Deve conoscere i giocatori e loro devono conoscere lui. Che cosa pretende l'allenatore in allenamento? Io l'ho avuto alla Lazio, eravamo una bella squadra e Pioli ci fece dare il massimo. Sfiorammo la Champions persa poi ai ..."

