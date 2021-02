Klose è sicuro | “Il Milan con Pioli può riuscire a vincere lo scudetto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilè in testa alla classifica del campionato di Serie A dopo venti giornate e i tifosi ora sognano lo. L’ex attaccante della Lazio, Miroslav, nel corso di una lunga intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha esaltato il lavoro del tecnico rossonero Stefano, sostenendo che potrebbe davvero regalare al club di via Aldo Rossi unoche manca da ormai dieci anni: “Al momento ho bisogno di un periodo di praticantato all’estero per chiudere il mio percorso di studi. Così ho pensato di chiedere a lui. Avrei già dovuto svolgere il praticantato ao, ma a causa della pandemia non è stato possibile. Recupereremo presto, appena si potrà”. “Rangnick? Non so se fra ile lui ci sia effettivamente stato qualcosa, ma di ...