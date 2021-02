Istat | inflazione su base annua torna positiva dopo otto mesi

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) –di variazioni negative dei prezzi al consumo su, a gennaio 2021 l’, facendo registrare un +0,2%, che si confronta con il calo dello 0,2% del mese precedente e con la previsione di -0,1% da parte degli analisti. Secondo le stime preliminari dell’, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,5% sumensile,essere aumentato dello 0,2% il mese scorso. L’prevalentemente per l’attenuarsi della flessione dei prezzi dei beni energetici (da -7,7% del mese precedente a -5,5%), ...

SkyTG24 : Istat, cambia il paniere per l’inflazione: entrano mascherine, gel e monopattini sharing - istat_it : Secondo le stime preliminari a gennaio l’inflazione torna positiva e pari a +0,2% dopo otto mesi di variazioni nega… - MediasetTgcom24 : Inflazione, nel paniere entrano mascherine, gel mani e monopattini #istat - massimo_san : RT @SkyTG24: Istat, cambia il paniere per l’inflazione: entrano mascherine, gel e monopattini sharing - statodelsud : Inflazione: quest’anno nel paniere Istat entrano mascherine e gel igienizzante -

Ultime Notizie dalla rete : Istat inflazione

L'Istituto di statistica ha aggiornato la lista dei prodotti rappresentativi dell'evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie. Tra le novità nel paniere 2021 ci sono integratori alimentari e ......spiega l'- è stato molto più sostenuto a causa dei vincoli introdotti nello svolgimento delle attività sportive in ambienti chiusi (palestre in primis) Cambia il paniereper l'. ...Il dato congiunturale relativo alla stima preliminare dei prezzi al consumo per il mese di gennaio 2021 vede l'indice, al lordo dei tabacchi, registrare un aumento del +0,5% su base mensile Mentre si ...ROMA (ITALPRESS) – Nel 2021 cambia il paniere Istat. Tra i prodotti rappresentativi dell’evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative, arrivano integratori alimentari, c ...