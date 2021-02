Incarico a Draghi | «Momento difficile | fiducioso che emerga unità» Grillo | leali a Conte M5s spaccato e maggioranza da costruire

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ll presidente della Repubblica ha conferito all’ex presidente della Bce l'di costituire un nuovo esecutivo.ha accettato con riserva.ha accettato con riserva. La scioglierà al termine delle consultazioni. La cartagiocata dal capo dello Stato dopo il nulla di fatto dell'esploratore' Roberto Fico è l'ultima prima della deriva elettorale, ma scuote la politica., no a. M5s verso una spaccatura interna. Per Meloni «è meglio il voto», Salvini avverte: «No pregiudizi suma orizzonte è voto». Apre Forza Italia, che ricorda la “stima antica” tra Berlusconi e l'ex presidente della Bce. Renzi plaude a Mattarella. Zingaretti attacca Iv e dichiara che il Pd è «pronto al confronto ...

you_trend : ?? #BREAKING #Quirinale, Mario #Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un governo - TgLa7 : #Draghi accetta l'incarico di formare il nuovo governo con riserva - Quirinale : Comunicazioni del Segretario Generale Zampetti:il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha ricevuto questa… - JunioVI_ : RT @GiuseppePalma78: #Salvini ha in mano la possibilità di una vendetta politica coi fiocchi. Dire sì a #Draghi a 3 condizioni: - governo a… - franco_sala : RT @myrtamerlino: ????Mario #Draghi ha accettato l'incarico datogli dal Presidente #Mattarella con riserva. A breve una sua dichiarazione. ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Incarico Draghi

Di Andre Giove - 03/02/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp 'Marioha accettato l'con riserva'. Sono queste le parole pronunciate poco fa da Ugo Zampetti, segretario della presidenza della Repubblica. La notizia era nell'aria e ora è praticamente ...Piazza Affari non accenna a interrompere la sua corsa dopo che Marioha accettato, con riserva, l'di formare il governo, alla fine del suo colloquio con Mattarella. L' Euro / Dollaro ...Lo dice Mario Draghi dopo il colloquio con Mattarella al Quirinale. L’ex presidente della Bce è atteso al Colle per ricevere presumibilmente l’incarico da Mattarella. Il Capo dello Stato ha optato per ...ROMA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato a Mario Draghi l’incarico di formare un nuovo Governo. L’ex presidente della Bce si è riservato di accettare la guida di un nuovo es ...