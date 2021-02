Il Pollo Fritto KFC Style: ecco la ricetta per farlo in casa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una delle catene di fast food più famosa in America e che negli ultimi tempi si è diffusa anche in Italia, è il KFC. Tra le specialità che questa catena propone, c’è il Pollo Fritto. Di seguito, potrete trovare la ricetta che vi permetterà di cucinare questo delizioso Pollo Fritto, in casa vostra. Ingredienti: 460 ml di latticello 300 grammi di farina di tipo 00 30 ml di latte 12 coscette e cosce di Pollo 5 grammi di paprica in polvere 5 grammi di timo essiccato Q.b. di pepe nero Q.b. di sale fino da cucina. Avrete bisogno anche di olio di semi per friggere il Pollo. Preparare il Pollo Mettere in una bacinella abbastanza ampia, tutto il Pollo e versare al suo interno 430 ml di latticello. Coprire la ciotola con un ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una delle catene di fast food più famosa in America e che negli ultimi tempi si è diffusa anche in Italia, è il KFC. Tra le specialità che questa catena propone, c’è il. Di seguito, potrete trovare lache vi permetterà di cucinare questo delizioso, invostra. Ingredienti: 460 ml di latticello 300 grammi di farina di tipo 00 30 ml di latte 12 coscette e cosce di5 grammi di paprica in polvere 5 grammi di timo essiccato Q.b. di pepe nero Q.b. di sale fino da cucina. Avrete bisogno anche di olio di semi per friggere il. Preparare ilMettere in una bacinella abbastanza ampia, tutto ile versare al suo interno 430 ml di latticello. Coprire la ciotola con un ...

