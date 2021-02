“Il nome di Draghi garanzia per l’avvio del Recovery, unica chance per tornare a crescere e non essere travolti dal debito. Col voto a primavera non reggeremmo” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Il nome di Draghi, se accetta, è il modo migliore per dare al mercato e ai partner dell’Italia una garanzia di avviare il Paese nel solco della ripresa tracciato dall’Europa. Una volta che il Piano di ripresa e resilienza sarà stato avviato si potrà poi andare al voto tranquillamente”. Per Carlo Altomonte, docente di Politica economica europea alla Bocconi, di fronte all’impossibilità di ricomporre una maggioranza a sostegno del governo dimissionario altri sbocchi possibili non ci sono. Con un esecutivo ponte messo in piedi solo per traghettare l’Italia alle urne a primavera “arriverebbe la Troika”. Si fa per dire, ma lo spauracchio del Paese con il debito/pil più alto della Ue dopo la Grecia serve per chiarire una delle motivazioni dietro la scelta fatta dal capo dello Stato Sergio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Ildi, se accetta, è il modo migliore per dare al mercato e ai partner dell’Italia unadi avviare il Paese nel solco della ripresa tracciato dall’Europa. Una volta che il Piano di ripresa e resilienza sarà stato avviato si potrà poi andare altranquillamente”. Per Carlo Altomonte, docente di Politica economica europea alla Bocconi, di fronte all’impossibilità di ricomporre una maggioranza a sostegno del governo dimissionario altri sbocchi possibili non ci sono. Con un esecutivo ponte messo in piedi solo per traghettare l’Italia alle urne a“arriverebbe la Troika”. Si fa per dire, ma lo spauracchio del Paese con il/pil più alto della Ue dopo la Grecia serve per chiarire una delle motivazioni dietro la scelta fatta dal capo dello Stato Sergio ...

