Governo | Pittella | ' Pd si mostri disponibile a una maggioranza Ursula'

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Il PD dia sostegno pieno e convinto al Governo Draghi e vi contribuisca con le sue idee, le sue energie, la statura che ha saputo conquistarsi come una grande forza credibile e affidabile per la tenuta del Paese". Lo dice Gianni Pittella, vicepresidente del gruppo Pd al Senato. "E si mostri politicamente aperto e disponibile a tutte le forze che pure con diversa sensibilità hanno concorso alla elezione di Ursula von der Leyen alla Presidenza della Commissione. Il perimetro fondamentale è e resta l'appartenza al campo internazionale europeo e atlantico, alla cultura democratica e liberale, all'ispirazione solidaristica e sociale", conclude Pittella.

