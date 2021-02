Golden Globe 2021: Chadwick Boseman, candidatura postuma per l'attore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) candidatura postuma ai Golden Globe 2021 per Chadwick Boseman, il compianto attore star del film Netflix Ma Rainey's Black Bottom. Arriva postuma la prima candidatura di Chadwick Boseman ai Golden Globe 2021. Il compianto attore ha ricevuto una nomination come Miglior attore Protagonista in un Film Drammatico per la sua performance nei panni di Levee Green in Ma Rainey's Black Bottom. Il film prodotto da Netflix che vede nel cast anche Glynn Turman, Colman Domingo, Michael Potts e Jeramy Shamos, non è riuscito ad ottenere una candidatura come Miglior Film Drammatico, ma ne ha ottenute ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021)aiper, il compiantostar del film Netflix Ma Rainey's Black Bottom. Arrivala primadiai. Il compiantoha ricevuto una nomination come MigliorProtagonista in un Film Drammatico per la sua performance nei panni di Levee Green in Ma Rainey's Black Bottom. Il film prodotto da Netflix che vede nel cast anche Glynn Turman, Colman Domingo, Michael Potts e Jeramy Shamos, non è riuscito ad ottenere unacome Miglior Film Drammatico, ma ne ha ottenute ...

repubblica : Golden Globe, l'Italia c'è con il film di Sophia Loren, Laura Pausini e il film francese di Filippo Meneghetti - MediasetTgcom24 : Golden Globe: due nomination per 'La davanti a sé', Laura Pausini candidata per la miglior canzone #goldenglobe… - rtl1025 : Siamo tutti con @LauraPausini ???? candidata ai #GoldenGlobes ?? Scopri di più ?? - carlopalomar : RT @lavocedelcinema: ?? Il film è nella cinquina dei Migliori Film Stranieri ai Golden Globe! Complimenti per la meritata candidatura ?? @lav… - statodelsud : Golden Globe 2021, nomination per Laura Pausini. Sophia Loren non c’è -