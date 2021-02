GF Vip | Stefania Orlando ‘stalkera’ Dayane con l’ukulele | ‘Se vuoi che si svegli e ti picchi…’

Leggi su funweek

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si vede una scena quanto meno curiosa al GF Vip, dovee Tommaso Zorzi si sono scatenati suonandoe ‘stalkerizzando’ la poveraMello. Ma cosa avranno mai combinato i vipponi nella casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE — GF Vip, il bigliettino di Rosalinda a Zenga: cosa c’era scritto e la reazione di Andreaha scoperto il suo amore per, che ha suonato praticamente per tutta il tempo al GF Vip anche seMello non sembra troppo contenta di questa sua nuova passione. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italyrincorrecon il suo ukulele Cominciamo dal pomeriggio: quando ...