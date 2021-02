Markoporro10 : @ecodinapoli Ma Quale letta bene, 0 tiri in porta, stasera Gattuso deve ringraziare le parate di Ospina, e i gol sb… - sportli26181512 : Gattuso, stop alle polemiche: 'Basta, la messa si fa una volta..': Gattuso, stop alle polemiche: 'Basta, la messa s… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Gattuso, stop alle polemiche: 'Basta, la messa si fa una volta..' #NapoliAtalanta #CoppaItalia - Gazzetta_it : #Gattuso, stop alle polemiche: 'Basta, la messa si fa una volta..' #NapoliAtalanta #CoppaItalia - TomasMarconi5 : @napolista @giannimontieri @thiswas_ Vivete ormai una realtà parallela. Il Napoli con hysai, mario rui, demme, peta… -

Rinoresta in lizza per la finale di Coppa Italia ("di solito vado bene nelle semifinali? Mi sto toccando la sotto ragazzi...") e ai microfoni Rai analizza la partita. "L'Atalanta è tosta, ha ......e non si era più fatto nulla. A distanza di quasi un mese, invece, la calciatrice bianconera approda ufficialmente in neroverde. Leggi anche > De Laurentiis pensa a De Zerbi per il post...Lorenzo Insigne è da valutare per il Genoa. L’attaccante del Napoli è uscito anzitempo nella partita contro l’Atalanta, ha lasciato il campo zoppicando a metà secondo tempo. Dopo la partita, Gattuso h ...Napoli-Atalanta è la seconda semifinale di andata. Per la partita di Coppa Italia il tecnico, Gattuso, ha deciso di cambiare modulo e proporre una ...