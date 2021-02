Gasperini: “Non mi aspettavo la difesa a 3. Ilicic? Non può essere sempre al top” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro il Napoli: “Siamo sotto pressione, tutte queste partite. Ora ci ributteremo nel campionato e poi mercoledì prossimo proveremo a conquistare la finale. Non mi aspettavo la difesa a tre del Napoli ma è andata bene, noi abbiamo fatto la nostra prestazione”. Commento poi sui singoli: ” Ilicic? Non può avere sempre la miglior condizione. Stasera è entrato bene, sarà importante per il ritorno. Muriel? È in grandissima condizione, anche oggi è stato pericoloso e ha tenuto botta alla difesa del Napoli”. Foto: twitter atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro il Napoli: “Siamo sotto pressione, tutte queste partite. Ora ci ributteremo nel campionato e poi mercoledì prossimo proveremo a conquistare la finale. Non milaa tre del Napoli ma è andata bene, noi abbiamo fatto la nostra prestazione”. Commento poi sui singoli: ”? Non può averela miglior condizione. Stasera è entrato bene, sarà importante per il ritorno. Muriel? È in grandissima condizione, anche oggi è stato pericoloso e ha tenuto botta alladel Napoli”. Foto: twitter atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

