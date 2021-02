“Draghi? Vediamo che dice sulla giustizia”. Berlusconi prende tempo così (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – Il sostegno di Forza Italia a un governo guidato da Mario Draghi è dato per scontato da tutti, o quasi. così come sembra ovvio il pressing dei forzisti per far sì che anche gli alleati di centrodestra, Lega e FdI, appoggino l’ex presidente della Bce. “Pur non essendo Draghi della nostra stessa parte politica, speriamo che su Draghi ci sia il più alto consenso e senso di responsabilità di tutte le forze politiche“, ha dichiarato infatti Renato Brunetta ai microfoni di 24Mattino su Radio 24. Berlusconi: “Draghi? Vedremo…” Ma Silvio Berlusconi cosa pensa realmente di Draghi? E’ davvero un nome a lui gradito? Il leader di Fi, prima di giudicare e dare indicazioni sul voto, ha intenzione di capire cosa intende fare il premier incaricato. Ergo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – Il sostegno di Forza Italia a un governo guidato da Marioè dato per scontato da tutti, o quasi.come sembra ovvio il pressing dei forzisti per far sì che anche gli alleati di centrodestra, Lega e FdI, appoggino l’ex presidente della Bce. “Pur non essendodella nostra stessa parte politica, speriamo che suci sia il più alto consenso e senso di responsabilità di tutte le forze politiche“, ha dichiarato infatti Renato Brunetta ai microfoni di 24Mattino su Radio 24.: “? Vedremo…” Ma Silviocosa pensa realmente di? E’ davvero un nome a lui gradito? Il leader di Fi, prima di giudicare e dare indicazioni sul voto, ha intenzione di capire cosa intende fare il premier incaricato. Ergo ...

