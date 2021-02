Depistaggio Borsellino: gip, 'anomalie in gestione Scarantino ma Pm senza colpe'/Adnkronos (2) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - Ad opporsi alla richiesta di archiviazione sono stati quattro dei sette imputati condannati ingiustamente all'ergastolo, assistiti dagli avvocati Rosalba Di Gregorio e Giuseppe Scozzola. Secondo il giudice non ci fu dolo nell'operato dei magistrati, “d'altronde senza la successiva collaborazione di Spatuzza Gaspare della falsità delle dichiarazioni Scarantino non mi sarebbe stata alcuna certezza”. "Scarantino ha poi attribuito a iniziative personali dei magistrati della Procura di Caltanissetta la sostituzione dei propri difensori laddove, invece, escusso l'avvocato Li Gotti, questi ha specificato di avere rinunciato al mandato per problemi di salute nonché per incompatibilità con la sua posizione di difensore anche di Gioacchino La Barbera", ha proseguito la giudice per le indagini preliminari. E' sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) () - Ad opporsi alla richiesta di archiviazione sono stati quattro dei sette imputati condannati ingiustamente all'ergastolo, assistiti dagli avvocati Rosalba Di Gregorio e Giuseppe Scozzola. Secondo il giudice non ci fu dolo nell'operato dei magistrati, “d'altrondela successiva collaborazione di Spatuzza Gaspare della falsità delle dichiarazioninon mi sarebbe stata alcuna certezza”. "ha poi attribuito a iniziative personali dei magistrati della Procura di Caltanissetta la sostituzione dei propri difensori laddove, invece, escusso l'avvocato Li Gotti, questi ha specificato di avere rinunciato al mandato per problemi di salute nonché per incompatibilità con la sua posizione di difensore anche di Gioacchino La Barbera", ha proseguito la giudice per le indagini preliminari. E' sempre ...

