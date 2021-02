Dayane Mello lascia momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip: il comunicato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dayane Mello ha momentaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello Vip a causa della morte di suo Fratello. La modella brasiliana ritornerà nella casa più spiata d’Italia o sceglierà di ritirarsi? Dayane Mello è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Tant’è che il pubblico del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 3 febbraio 2021)haabbandonato ladelVip a causa della morte di suo. La modella brasiliana ritornerà nellapiù spiata d’Italia o sceglierà di ritirarsi?è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Tant’è che il pubblico del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - chestonata : @daiena_mello ragazze però alimentare odio per un commento non si sa preso dove fatto da un account del genere non… - loliquiu : RT @GrandeFratello: Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - selishardliquor : RT @perchetendenza: #forzadayane: Per chi mostra tutto il proprio supporto a Dayane Mello dopo la prematura scomparsa di suo fratello Lucas… -