Da Conte a Draghi. Fioramonti mette all'angolo il M5S (e anche Zinga) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Come potrebbe il M5S dire no a un governo dei migliori dopo che si è piegato a un'alleanza con responsabili del calibro di Polverini e Rossi? Sta tutta in questo assunto dell'ex ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti la possibilità, ormai concreta, che il M5S si spacchi sul voto al governo Draghi 1. La tesi di chi fece coraggiosamente un passo indietro dal dicastero di viale Trastevere (irriso in quei momenti anche dal portavoce del premier uscente, racconta a Formiche.net) è che il Conte ter sarebbe potuto nascere ma i troppi errori strategici e anche di postura lo hanno impedito: "Il premier ha proposto un accordo al ribasso tra partiti e il suo filo trumpismo ci ha fatti dividere. Il Pd? Ha ragione Concita". Chi crede siano i perdenti della serata di ieri? Tutti e non è una frase fatta. Ha ...

mariocalabresi : Al di là di tutti i ragionamenti, di chi ha vinto e chi ha perso, la sostanza è che nella situazione più difficile… - matteograndi : Passare da Conte a Draghi. Se non fosse per la pandemia sarebbe da scendere in strada a fare i caroselli come dopo aver vinto i Mondiali. - ricpuglisi : Ora immaginatevi una chiamata zoom tra Conte, Casalino e Travaglio #Draghi - killublck : RT @lefrasidiosho: +++Bimba di Conte si scaglia contro #Draghi+++ #ConteOut - gattocattivo1 : Una cosa è sicura: chi prima aveva indicato #Conte come unico, insostituibile, inimitabile, ineluttabile presidente… -