Cybersecurity | PoliMi | spesa imprese aumentata del 4% in anno pandemia

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Il 2020 è stato undi emergenza anche sul fronte della, che ha aumentato del 4% il suo giro d'affari, con 1,37 miliardi didelle. Lo ha calcolato l'Osservatorio& Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano. Per il 40% delle grandi, spiegano dal Politecnico, sono aumentati gli attacchi informatici rispetto all'precedente perché la diffusione improvvisa e capillare del remote working e del lavoro agile, l'uso di dispositivi personali e reti domestiche e il boom delle piattaforme di collaborazione haumentato le opzioni di attacco a disposizione degli attaccanti. Da qui, gli investimenti in, anche se ...

TakeTheTweet : Sta per iniziare il convegno in streaming sulla #CyberSecurity @polimi #OCDP20 - Cloud_CIO_ : RT @LutechGroup: Domani è il giorno del Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2020 dell’Osservatorio #Cybersecurity & #Data… - CyberSecHub0 : RT @LutechGroup: Domani è il giorno del Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2020 dell’Osservatorio #Cybersecurity & #Data… - LutechGroup : Domani è il giorno del Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2020 dell’Osservatorio #Cybersecurity… -

Ultime Notizie dalla rete : Cybersecurity PoliMi

Il Tempo

... sistemi rapidi di pagamento,, monitoraggio e manutenzione predittiva delle opere infrastrutturali. E poi progetti green, dalle piattaforme di rifornimento elettrico in autostrada, all'...... dal tracciamento dei flussi di traffico ai sistemi rapidi di pagamento , dallaal monitoraggio e manutenzione predittiva delle opere infrastrutturali, senza tralasciare l'adozione dell'...(Adnkronos) - Nel 2020 la spesa in soluzioni di cybersecurity ha raggiunto un valore di 1,37 miliardi di euro, in crescita del 4% rispetto all'anno precedente - nel 2019 il mercato aveva segnato un +1 ...Investimenti in ricerca e sviluppo, con focus sulla formazione del personale, ma anche su ideazione e sviluppo di progetti. La convenzione fra Autostrade per l’Italia e il Politecnico di Milano è un m ...