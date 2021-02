Crisi di governo, Mario Draghi accetta l’incarico. “Vincere la pandemia e rilanciare il Paese” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Crisi di governo verso una svolta, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferisce l’incarico all’ex presidente della Bce Mario Draghi. Per risolvere la delicata Crisi di governo in piena pandemia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Mario Draghi, ex Presidente della Bce. Di seguito il video della diretta dal Quirinale. Crisi di governo, Mario Draghi accetta l’incarico di formare un nuovo governo Mario Draghi è arrivato al Quirinale alle ore 11.55 per il colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021)diverso una svolta, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferisceall’ex presidente della Bce. Per risolvere la delicatadiin piena, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato, ex Presidente della Bce. Di seguito il video della diretta dal Quirinale.didi formare un nuovoè arrivato al Quirinale alle ore 11.55 per il colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ...

mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - marcotravaglio : UN NO GENTILE MA NETTO Non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un gove… - you_trend : ?? #Mattarella: si aprono due strade. O dare vita a un governo adeguato per fronteggiare la crisi sociale, economica… - Rada00563645 : RT @paolorm2012: Mattarella convoca Mario Draghi al Quirinale. Effetto sui mercati: Milano apre in rialzo, spread in calo - ab_itudinario : RT @laura_lavespa: Una domanda per @matteorenzi lei dice di aver aperto questa crisi per il bene dei cittadini italiani perché questo Gover… -