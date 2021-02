Covid, l’Aifa ha dato il via libera a due anticorpi monoclonali (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ordine medici: boccata d'ossigeno. Si punta al mix anti-varianti. Possibile efficacia se impiegati in una fase precoce, entro 72 ore Leggi su lastampa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ordine medici: boccata d'ossigeno. Si punta al mix anti-varianti. Possibile efficacia se impiegati in una fase precoce, entro 72 ore

HuffPostItalia : L'Aifa dà il via libera a due anticorpi monoclonali contro il Covid - ladyonorato : Precisazione che evidenzia ancor più l’asservimento italiano alla supremazia dell’UE... potevano approvare autonoma… - Agenzia_Ansa : L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato il vaccino anti Covid di AstraZeneca con l'indicazione per l'utilizzo p… - texwillerwest : RT @francescagraz1: Corte dei Conti, 'Siringhe pagate 6 volte il valore'. Arcuri sotto inchiesta. Il commissario chiama in causa l'Aifa: 'S… - Siron52129476 : RT @AStramezzi: Era ora! Con tre mesi di ritardo!! Anticorpi monoclonali Covid: l'Aifa dà il via libera in Italia - la Repubblica https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Aifa Vaccino AstraZeneca, Palù (Aifa): «Negli over 55 evita i danni del Covid in assenza di altri farmaci» Corriere della Sera