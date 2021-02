Challenge online | il rischio per i minori che navigano in rete

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La morte di una bambina di dieci anni a Palermo ha portato nuovamente alla ribalta il dibattito sul rapporto tra. Connessa ad una sfida vista su TikTok che consisterebbe nell’auto-infliggersi il soffocamento (la chiamano blackout), anche se l’ipotesi finora non trova alcun riscontro, la tragedia dà da pensare. Il Garante per la protezione dei dati personali si è mosso all’istante per verificare le regole di accesso alle piattaforme per. Già a dicembre era stato avviato un processo nei confronti del social TikTok, proprio per contestare le impostazioni predefinite non rispettose della privacy. Molto amato dalla fascia d’età che arriva fino alla prima adolescenza, il social in questione è un fenomeno emergente di questi anni. Brevi video, all’inizio erano solamente balli e canzoni da ...