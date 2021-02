Calendario scolastico, vacanze Carnevale e Pasqua: le date dello stop didattico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Calendario scolastico 2020/21. Prossimo stop didattico: vacanze di Carnevale a febbraio e Pasqua ad aprile. Le lezioni si fermano, sia a distanza che in presenza, per alcuni giorni. Le date L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 febbraio 2021)2020/21. Prossimodia febbraio ead aprile. Le lezioni si fermano, sia a distanza che in presenza, per alcuni giorni. LeL'articolo .

INGVvulcani : Al via Un futuro a misura di Pianeta, il concorso rivolto agli studenti delle Scuole Primarie promosso dall’Istitut… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #AsiliNido #OpenDay2021 Dal 10 febbraio al via gli incontri online di presentazione degli Asili nido e Spazio cuccioli… - Anubi_Inpw : RT @comunevenezia: #AsiliNido #OpenDay2021 Dal 10 febbraio al via gli incontri online di presentazione degli Asili nido e Spazio cuccioli… - comunevenezia : #AsiliNido #OpenDay2021 Dal 10 febbraio al via gli incontri online di presentazione degli Asili nido e Spazio cucc… - BarberisBruna : RT @cislscuola: Rimodulare il calendario scolastico? Opinioni a confronto il 2 febbraio su @TecnicaScuola con Maddalena Gissi, Andrea @AGav… -