Bolzano | caso Peter e Laura | l’amica di Benno | “È un assassino?”

Bolzano, nella scomparsa di Peter e Laura è rimasta coinvolta anche Martina, l'amica di Benno che gli ha lavato i vestiti. Mentre Benno è in carcere accusato di aver ucciso i genitori, chi vive da settimane nell'ansia da indagata è l'amica Martina. La sera della scomparsa di Peter e Laura il ragazzo era andato a casa dell'amica, conosciuta su Tinder. Lui aveva chiesto di poter fare una doccia e Martina, gentilmente, gli aveva anche lavato gli abiti che indossava. Ma ora è indagata per favoreggiamento, attanagliata dai dubbi di aver ospitato inconsapevolmente un assassino.

