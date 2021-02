Barbara D'Urso, Simona Tagli spiazza tutti a Pomeriggio 5: «Non faccio sesso da 10 anni, voglio infrangere il voto». Lei reagisce così (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Barbara D'Urso, Simona Tagli spiazza tutti a Pomeriggio 5: «Non faccio sesso da dieci anni, voglio infrangere il voto». Lei reagisce così. Oggi, nello spazio dedicato... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 febbraio 2021)D'5: «Nonda dieciil». Lei. Oggi, nello spazio dedicato...

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA MATTEO #SALVINI DA BARBARA D'URSO! ++ > ore 21.15 - Canale 5 - #noneladurso - Laura96346722 : RT @distefanoTW: In questo l’opposizione spingeva per le elezioni come una mamma apprensiva spinge il triciclo di un bambino al parco gioch… - leggoit : Barbara D'Urso, Simona Tagli spiazza tutti a Pomeriggio 5: «Non faccio sesso da 10 anni, voglio infrangere il voto»… - maparliamodime2 : A sto punto spero per il mese che rimane da fare lì dentro non diano più mezza soddisfazione al gf litigando e scon… - Ms_MartyReid : RT @amo_il_trash: #uominiedonne trash a parte ma la puntata di oggi credo sia stata la peggiore mai trasmessa!! Un grandissimo schifo a ved… -