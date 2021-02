Ascolti Tv 2 febbraio 2021 | Cristiano Ronaldo e Draghi mattatori della serata

Leggi su leggo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Su Tv8 Guess my Age supera come sempre il competitor di Nove: 558.000 (2%) contro 345.000 (1,2%) di Deal with It Stai al gioco. Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4.693.000 (21,8%). Su Caduta Libera 3.