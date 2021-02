A Pesaro 99 studenti seduti in piazza chiedono la verità per Regeni

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) PESARO – Studenti pesaresi in piazza per ricordare Giulio Regeni a cinque anni dal ritrovamento del suo corpo in Egitto. Il flash mob, promosso questa mattina dai ragazzi del liceo scientifico Marconi con la collaborazione di quelli del liceo artistico Mengaroni, è stato animato da 99 studenti di tutte le scuole superiori pesaresi che, rispettando le regole di distanziamento, hanno portato banco e sedia per sedersi in piazza del Popolo come se stessero facendo lezione. Al centro un banco vuoto giallo (realizzato dagli studenti del Mengaroni) ad evocare la figura del ricercatore italiano scomparso nel 2016.