Vaccini, Cirio: “A marzo al via per ultra ottantenni dal medico di base” (Di martedì 2 febbraio 2021) Il governatore del Piemonte Alberto Cirio è categorico, il piano vaccinale contro il Covid in regione prosegue a ritmo serrato, pur costretti a rimodulare i calendari in base alle nuove consegne delle case farmaceutiche. “Per i Vaccini Pfizer abbiamo rimodulato il piano sulla base delle nuove consegne, abbiamo ricevuto le prime 4.800 dosi di Moderna, vaccino su cui c’è stato un taglio del 20%. Se non ci saranno altri cambiamenti da Roma e Bruxelles, entro la fine di febbraio noi finiremo la prima fase di vaccinazioni, per personale sanitario e degli ospedali, e per personale e ospiti delle Rsa. Per fine febbraio tutte queste persone in Piemonte riceveranno la seconda inoculazione” afferma Cirio a Buongiorno, su Sky TG24. Da marzo quindi al via la seconda fase, con le ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 2 febbraio 2021) Il governatore del Piemonte Albertoè categorico, il piano vaccinale contro il Covid in regione prosegue a ritmo serrato, pur costretti a rimodulare i calendari inalle nuove consegne delle case farmaceutiche. “Per iPfizer abbiamo rimodulato il piano sulladelle nuove consegne, abbiamo ricevuto le prime 4.800 dosi di Moderna, vaccino su cui c’è stato un taglio del 20%. Se non ci saranno altri cambiamenti da Roma e Bruxelles, entro la fine di febbraio noi finiremo la prima fase di vaccinazioni, per personale sanitario e degli ospedali, e per personale e ospiti delle Rsa. Per fine febbraio tutte queste persone in Piemonte riceveranno la seconda inoculazione” affermaa Buongiorno, su Sky TG24. Daquindi al via la seconda fase, con le ...

nuovasocieta : Vaccini, Cirio: “A marzo al via per ultra ottantenni dal medico di base” - TorinoNews24 : Vaccinazioni - Cirio 'I Piemontesi over 80 saranno chiamati dai medici. Ora dateci i vaccini'... - telecitynews24 : ?? IN PIEMONTE VACCINI AGLI OVER 80 DA MARZO ?? Lo annuncia Alberto Cirio ?? - i1ygq : RT @rep_torino: Vaccini, Cirio: 'In Piemonte gli anziani sopra gli 80 anni saranno chiamati dai loro medici'. [di Sara Strippoli] [aggiorna… - torinoggi : Vaccini anti Covid agli ultra 80enni, Cirio: 'Partiremo ai primi di marzo, saranno contattati dai medici di base' -