Uomini e Donne, il dramma di Armando Incarnato sulla figlia: "Farò tutto il possibile" (FOTO) (Di martedì 2 febbraio 2021) Armando Incarnato vuole riabbracciare la figlia Michelle Chi segue Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, sicuramente conoscerà Armando Incarnato. Il cavaliere del Trono over recentemente ha accusato Maurizio Guerci di avere una compagna e dei figli fuori dal programma. Ma l'uomo inoltre, avuto un momento di debolezza e di umanità nel corso di un'intervista per Uomini e Donne Magazine. In quell'occasione l'imprenditore partenopeo ha dichiarato quello che vorrebbe essere il regalo di compleanno per i suoi 40 anni. In poche parole vorrebbe al suo fianco la figlia e lui farà il possibile affinché questo si avveri al più presto. Naturalmente il 39enne si riferisce alla ...

