Un anno di emergenza sanitaria (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono trascorsi 12 mesi da quando il 31 gennaio del 2020 il governo italiano ha proclamato lo stato d’emergenza sanitaria dovuta al Sars-CoV-2. In quei momenti la percezione era che quel provvedimento fosse semplicemente un atto dovuto. Forse lo stesso governo riteneva che il virus rimanesse circoscritto nel luogo in cui si era generato. Un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono trascorsi 12 mesi da quando il 31 gennaio del 2020 il governo italiano ha proclamato lo stato d’dovuta al Sars-CoV-2. In quei momenti la percezione era che quel provvedimento fosse semplicemente un atto dovuto. Forse lo stesso governo riteneva che il virus rimanesse circoscritto nel luogo in cui si era generato. Un InsideOver.

RaiNews : I militari hanno annunciato l'imposizione di uno stato di emergenza per la durata di un anno. Il potere passa ora n… - Agenzia_Ansa : Birmania: annunciato stato di emergenza per un anno #ANSA - Tg3web : In Myanmar c'è stato un colpo di Stato. La leader Aung San Suu Kyi è stata arrestata dai militari che hanno preso i… - nuccia20 : RT @GuadagnoRaffae2: Arcuri a #chetempochefa: “il piano di farà quando arriveranno i vaccini”! Sono allibito. Un piano deve essere pronto… - franco_cozzari : RT @counterchoir: #Thread, alcune riflessioni circa 'non si può votare perché siamo in emergenza'. Da qualche anno a questa parte si vive… -

Ultime Notizie dalla rete : anno emergenza Usa: ex sindaco di San Diego Faulconer annuncia candidatura a governatore della California

... e sindaco dal 2014 allo scorso anno, è il politico di maggior profilo ad aver già confermato la ... Da mesi Faulconer contesta Newsom per la gestione dell'emergenza pandemica, e in particolare per l'...

Bonus mobili 2021: requisiti, importi, novità e come richiederlo

Con la Legge di Bilancio 2021 è stato confermato il Bonus mobili anche per l'anno in corso. Anche per il 2021 è prevista, per chi ha all'attivo un intervento di ristrutturazione ...lo stato di emergenza;...

Birmania: annunciato stato di emergenza per un anno - Ultima Ora Agenzia ANSA Donne e precari Profondo rosso per l’occupazione

di Claudia Marin Il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione a valanga hanno evitato, fino a oggi, il tracollo verticale del mercato del lavoro. Ma solo parzialmente e solo per le categorie pi ...

"Offida senza Carnevale e no agli assembramenti"

Il Carnevale di Offida del 2021 rimarrà virtuale: niente Bove Finto, niente folle e balli in piazza, niente sfilata dei Vlurd. Tolta la maschera e riposto lu guazzarò, la tradizione quest’anno cede il ...

... e sindaco dal 2014 allo scorso, è il politico di maggior profilo ad aver già confermato la ... Da mesi Faulconer contesta Newsom per la gestione dell'pandemica, e in particolare per l'...Con la Legge di Bilancio 2021 è stato confermato il Bonus mobili anche per l'in corso. Anche per il 2021 è prevista, per chi ha all'attivo un intervento di ristrutturazione ...lo stato di;...di Claudia Marin Il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione a valanga hanno evitato, fino a oggi, il tracollo verticale del mercato del lavoro. Ma solo parzialmente e solo per le categorie pi ...Il Carnevale di Offida del 2021 rimarrà virtuale: niente Bove Finto, niente folle e balli in piazza, niente sfilata dei Vlurd. Tolta la maschera e riposto lu guazzarò, la tradizione quest’anno cede il ...