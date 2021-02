Tempesta di neve a New York, città paralizzata e voli cancellati: le immagini (Di martedì 2 febbraio 2021) Una Tempesta di neve di grandi proporzioni si è abbattuta sulla costa est degli Stati Uniti. Sia nello Stato di New York che in New Jersey è stato dichiarato lo stato d’emergenza. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha emesso un ordine che impone restrizioni ai viaggi non essenziali dalle 6 locali di lunedì e ha chiuso le scuole pubbliche per martedì. Oltre 1600 i voli cancellati nei grandi aeroporti che rientrano nel percorso della Tempesta, compresi quello di Newark, il John F. Kennedy e il Filadelfia International Airport L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Unadidi grandi proporzioni si è abbattuta sulla costa est degli Stati Uniti. Sia nello Stato di Newche in New Jersey è stato dichiarato lo stato d’emergenza. Il sindaco di New, Bill de Blasio, ha emesso un ordine che impone restrizioni ai viaggi non essenziali dalle 6 locali di lunedì e ha chiuso le scuole pubbliche per martedì. Oltre 1600 inei grandi aeroporti che rientrano nel percorso della, compresi quello di Newark, il John F. Kennedy e il Filadelfia International Airport L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

