Stati Uniti, Alexandria Ocasio-Cortez in una diretta Instagram: “Sono stata vittima di una violenza sessuale” (Di martedì 2 febbraio 2021) La parlamentare democratica statunitense, Alexandria Ocasio-Cortez, ha raccontato di essere “sopravvissuta a una violenza sessuale“. Nel corso di un Instagram Live in cui stava parlando dell’assalto al Campidoglio Usa dello scorso 6 gennaio, Ocasio-Cortez, molto emozionata, ha rivelato del suo trauma precedente, spiegando di non averlo detto a molte persone nella sua vita. Sull’episodio non ha specificato altro, concentrandosi invece sul giorno dell’assalto alla sede del Congresso a Washingto. La parlamentare ha raccontato di essersi nascosta dietro la porta del bagno, quando un uomo bianco ha fatto irruzione nel suo ufficio gridando: “Dov’è lei? Dov’è lei?”. Ocasio-Cortez ha detto che si trattava di un agente della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) La parlamentare democratica statunitense,, ha raccontato di essere “sopravvissuta a una“. Nel corso di unLive in cui stava parlando dell’assalto al Campidoglio Usa dello scorso 6 gennaio,, molto emozionata, ha rivelato del suo trauma precedente, spiegando di non averlo detto a molte persone nella sua vita. Sull’episodio non ha specificato altro, concentrandosi invece sul giorno dell’assalto alla sede del Congresso a Washingto. La parlamentare ha raccontato di essersi nascosta dietro la porta del bagno, quando un uomo bianco ha fatto irruzione nel suo ufficio gridando: “Dov’è lei? Dov’è lei?”.ha detto che si trattava di un agente della ...

