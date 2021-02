FirenzePost : Stadio di Firenze: Nardella-Commisso, incontro carbonaro (senza flash, nè microfoni) - qn_lanazione : #Fiorentina - Stadio Franchi, #Commisso chiede tempi certi. #Nardella: '500 milioni per Campo di Marte'… - wire9000 : Lo stadio nuovo a Firenze #RenziPretendeCose - wordsandmore1 : A causa dell’emergenza dovuta alla pandemia di #Covid19 il live speciale di #GiannaNannini previsto per il… - controradio : Stadio Fiorentina, Nardella: ' Commisso ha chiesto chiarimenti su margini profitto' - -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Firenze

Un appuntamento in Palazzo Medici Riccardi , sede della città Metropolitana di, per affrontare ancora il tema. Dario Nardella , sindaco die della città metropolitana, ed il patron della Fiorentina Rocco Commisso , lunedì sera (1° febbraio) sono tornati a incontrarsi. Uno dei tanti ...... un vecchio e straordinario quotidiano di, e chi scrive. In mezzo una generazione meno ... e Alessandro Rialti, detto Ciccio, del Corriere dello Sport -. Le trasferte con questi colleghi ...Non c’erano le condizioni affinché lo spagnolo potesse andar via da Firenze, nonostante che gli estimatori ci fossero (soprattutto Parma e Granada) e nonostante il fatto che in maglia viola stia fatic ...Il presidente della Fiorentina, dai canali ufficiali del club, racconta l'incontro con Nardella. "Se sceglierò Campi mi ha promesso di non ostacolarmi" ...