'Regaliamo a Martina un futuro': la raccolta fondi per la figlia di Fabry e Vale, morti davanti ai suoi occhi (Di martedì 2 febbraio 2021) Ha colpito l'Italia intera il drammatico incidente sul Monte Vareno. Mobilitazione social molto concreta per garantire alla piccola una vita 'felice esattamente come i due genitori avrebbero voluto ... Leggi su today (Di martedì 2 febbraio 2021) Ha colpito l'Italia intera il drammatico incidente sul Monte Vareno. Mobilitazione social molto concreta per garantire alla piccola una vita 'felice esattamente come i due genitori avrebbero voluto ...

ViteAnto : RT @PalermoToday: 'Regaliamo a Martina un futuro': la raccolta fondi per la figlia di Fabry e Vale, morti davanti ai suoi occhi https://t.c… - Today_it : 'Regaliamo a Martina un futuro': la raccolta fondi per la figlia di Fabry e Vale, morti davanti ai suoi occhi - PalermoToday : 'Regaliamo a Martina un futuro': la raccolta fondi per la figlia di Fabry e Vale, morti davanti ai suoi occhi… - romatoday : 'Regaliamo a Martina un futuro': la raccolta fondi per la figlia di Fabry e Vale, morti davanti ai suoi occhi… - marziavergani : RT @AleAscalam: Avrete letto di questa tragedia. Lui era un collega di mia moglie e fra i colleghi hanno lanciato un crowfunding per aiutar… -