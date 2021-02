Nuovo governo – la diretta. Al via l’ultima giornata di trattative sul programma: i lavori ripartono dalla giustizia. Oggi Fico torna al Colle (Di martedì 2 febbraio 2021) Riprendono da uno dei nodi più scottanti i lavori delle forze politiche della maggioranza uscente al tavolo di Montecitorio, dove l’esploratore Roberto Fico sta cercando di capire se ci sono i margini per la nascita di un Nuovo esecutivo prima di tornare in serata dal presidente Mattarella. Il primo argomento toccato Oggi in Sala Della Lupa è infatti quello della giustizia, considerato da Italia viva il principale ostacolo alla risoluzione della crisi. Stando a quanto si apprende dall’interno della riunione, per l’occasione ogni partito ha allargato la sua delegazione a un esperto in materia. Ma se sull’obiettivo di riformare il sistema per velocizzare i processi è possibile che si raggiunga un’intesa, diverso è il caso della prescrizione, riformata con la legge Spazzacorrotti dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Riprendono da uno dei nodi più scottanti idelle forze politiche della maggioranza uscente al tavolo di Montecitorio, dove l’esploratore Robertosta cercando di capire se ci sono i margini per la nascita di unesecutivo prima dire in serata dal presidente Mattarella. Il primo argomento toccatoin Sala Della Lupa è infatti quello della, considerato da Italia viva il principale ostacolo alla risoluzione della crisi. Stando a quanto si apprende dall’interno della riunione, per l’occasione ogni partito ha allargato la sua delegazione a un esperto in materia. Ma se sull’obiettivo di riformare il sistema per velocizzare i processi è possibile che si raggiunga un’intesa, diverso è il caso della prescrizione, riformata con la legge Spazzacorrotti dal ...

