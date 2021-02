Nino D’Angelo: “Non capisco le critiche, il Napoli non è da scudetto” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Chiaritevi!”. L’invito arriva da Nino D’Angelo ed è rivolto ad Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Le ruggini emerse dal rapporto tra il presidente e l’allenatore del Napoli negli ultimi giorni necessitano di delucidazioni e lasciano sorpreso il cantautore: “Se non seguissi in maniera trepidante la mia squadra e fossi appena tornato da un viaggio in un paese lontano, senza connessione a internet, penserei che il Napoli sia in lotta per non retrocedere. E invece è lì, a lottare per un posto in Champions, l’obiettivo di inizio stagione. Davvero non comprendo queste critiche”, ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Secondo D’Angelo i dubbi mossi sul gioco sono eccessivi: “So che il tifoso vuole vincere ma questa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Chiaritevi!”. L’invito arriva daed è rivolto ad Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Le ruggini emerse dal rapporto tra il presidente e l’allenatore delnegli ultimi giorni necessitano di delucidazioni e lasciano sorpreso il cantautore: “Se non seguissi in maniera trepidante la mia squadra e fossi appena tornato da un viaggio in un paese lontano, senza connessione a internet, penserei che ilsia in lotta per non retrocedere. E invece è lì, a lottare per un posto in Champions, l’obiettivo di inizio stagione. Davvero non comprendo queste”, ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Secondoi dubbi mossi sul gioco sono eccessivi: “So che il tifoso vuole vincere ma questa ...

