Negramaro, “Contatto” è disco d’oro (Di martedì 2 febbraio 2021) I Negramaro non si fermano: il successo di Contatto (Sugar Music), ultimo album della band italiana, conquista il disco d’oro ad una settimana dall’uscita del nuovo singolo La cura del tempo. Il brano, secondo estratto dal disco, arriva dopo il clamoroso successo del precedente singolo Contatto che si è classificato secondo nella TOP #1 AIRPLAY 2020. La cura del tempo è una toccante ballad dove la musica d’autore si contamina con l’elettronica e il pop-rock. Un brano pieno di speranza in un presente che ci uccide a colpi di niente e da cui solo insieme è possibile guardare oltre. Oltre un buio che ci può circondare e disorientare. “Stringimi, anche se questo mondo dovesse finire/ Amami che se mai nuovo giorno dovesse arrivare/ Ci trovi qui“. Negramaro, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Inon si fermano: il successo di(Sugar Music), ultimo album della band italiana, conquista ilad una settimana dall’uscita del nuovo singolo La cura del tempo. Il brano, secondo estratto dal, arriva dopo il clamoroso successo del precedente singoloche si è classificato secondo nella TOP #1 AIRPLAY 2020. La cura del tempo è una toccante ballad dove la musica d’autore si contamina con l’elettronica e il pop-rock. Un brano pieno di speranza in un presente che ci uccide a colpi di niente e da cui solo insieme è possibile guardare oltre. Oltre un buio che ci può circondare e disorientare. “Stringimi, anche se questo mondo dovesse finire/ Amami che se mai nuovo giorno dovesse arrivare/ Ci trovi qui“., il ...

