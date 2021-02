Napoli | De Laurentiis provò ad ingaggiare Inzaghi | il retroscena

(Di martedì 2 febbraio 2021) Simonepoteva diventare l’allenatore del. Undi mercato che risale al 2018 dopo l’esonero di Maurizio Sarri Il presidente delAurelio Depensò seriamente di sostituire Maurizio Sarri nel 2018 con Simone. A rivelarlo è Corriere dello Sport. La trattativa, però, non entrò mai nel vivo in quanto il presidente della Lazio Claudio Lotito non liberò il suo allenatore e per questo motivo Dedecise di puntare su Carlo Ancelotti. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Le parole di #Gattuso dopo #NapoliParma - Notiziedi_it : Napoli, i motivi dello sfogo di Gattuso: nel mirino del tecnico c’è De Laurentiis…e spunta la chiamata a Sarri - infoitsport : Gattuso contro De Laurentiis: tensioni dietro la crisi del Napoli - NCN_it : IL GIORNALE: '#DELAURENTIIS NON VUOLE VINCERE LO #SCUDETTO, ECCO PERCHÉ' #ADL #Napoli #IlGiornale #Tricolore… - AdriJuve64 : Il retroscena: De Laurentiis ha cercato Sarri dopo Verona-Napoli. Risposta negativa -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis

Simone Inzaghi poteva diventare l'allenatore del. Un retroscena di mercato che risale al 2018 dopo l'esonero di Maurizio SarriIl Corriere dello Sport svela un retroscena interessante, Desognava Inzaghi al. Dopo l'addio a Sarri, Denon si da per vinto e va alla ricerca di un sostituto Nel 2018, dopo Sarri, Deaveva pensato a Simone Inzaghi come ...L’attesa logora chi la vive e anche un rinnovo, per un allenatore in bilico, può incidere su resa e obiettivi. Rino Gattuso ha sistemato l’ultimo strappo su un rinnovo che se verrà firmato, sarà reso ...L'attuale dirigente del Napoli non ha convinto pienamente ed è stato messo alla porta da Aurelio De Laurentiis. Così come è accaduto sia nel 2009 che nel 2015, il presidente del club azzurro ha intenz ...